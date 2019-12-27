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Впервые в карьере: фигурист Алиев выиграл чемпионат России

Валентина Пескова
16:25 27.12.2019
На чемпионате России, который проходит в Красноярске, спортсмен занял первое место с общей суммой 260,98 балла.
Впервые в карьере: фигурист Алиев выиграл чемпионат России
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Фигурист Дмитрий Алиев, который является серебряным призером чемпионата Европы-2018, одержал безоговорочную победу на домашнем льду. Впервые в карьере Алиев завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Спортсмен, занимавший четвертое место после короткой программы, получил 173,63 балла за произвольный прокат и в итоге занял первое место с общей суммой 260,98 балла.

Серебряная медаль турнира досталась Артуру Даниеляну (253,42 балла), а бронза у Александра Самарина (252,74 балла), пишет РИА Новости.

Согласно регламенту, золотому и серебряному призерам чемпионата страны достается право выступить на чемпионате Европы. Однако окончательный состав сборной, включая третьего участника, утвердит исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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