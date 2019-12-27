Егоров покинул должность главы судейского департамента РФС
Как сообщили в Российском футбольном союзе, экс-арбитр покинул должность по собственному желанию.
© Фото: Юрий Глебов, РИА Новости
Глава департамента и судейства инспектирования (ДСИ) РФС Александр Егоров покинул должность по собственному желанию.
«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень», - приводится цитата экс-арбитра на сайте РФС.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поблагодарил Егорова за работу, отметив, что тот активно участвовал в разработке судейской реформы.