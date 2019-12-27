Егоров покинул должность главы судейского департамента РФС

«Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень», - приводится цитата экс-арбитра на сайте РФС.

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