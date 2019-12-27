Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов во второй раз подряд выиграли чемпионат России.

По итогам двух программ пара заняла первое место в танцах на льду, набрав 220, 74 балла. С отрывом всего в один балл на второй строчке оказались Александра Степанова и Иван Букин.

Как рассказали спортсмены журналистам, они не экономили сил во время выступления в произвольной программе в танцах на льду на соревновании.

«Было приятно кататься, зрители поддерживали каждый элемент. Мы "горели", эмоционально отдавались прокату», - заявил Букин.

По результатам национального первенства, которое проходит в Красноярске, будет сформирован состав сборной на чемпионат Европы. У золотых и серебряных призеров уже есть прямые путевки на турнир.