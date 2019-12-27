Названы лучшие футболисты десятилетия в РПЛ

Российская премьер-лига в результате опроса болельщиков определила лучшую сборную за прошедшие 10 лет. Сообщение с расстановкой игроков было опубликовано в Twitter.

В рейтинге лучших оказались защитники футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков и Бранислав Иванович, «ЦСКА» - Марио Фернандес, а также бывший игрок Сергей Игнашевич.

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Лучшим вратарем признан игрок «ЦСКА» Игорь Акинфеев.

На позиции полузащитников лучшей сборной РПЛ расположились футболисты, ранее входившие в состав «ЦСКА», - Александр Головин и Понтус Вернблум, а также представители «Зенита» - Данни и Халк.

По мнению болельщиков, нападающими в лиге должны стать капитан «Зенита» Артем Дзюба и экс-игрок «ЦСКА» Вагнер Лав.