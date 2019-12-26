Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом, ответственным координатором программы назначен Минспорт РФ, ведомство будет вести контроль за реализацией программы. Также определен список объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут частично или полностью финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Петербурга.

Всего по программе на 2019 и 2020 годы выделяются 3,54 миллиарда рублей, из их 2,98 миллиарда - это средства федерального бюджета, а 559 миллионов рублей выдадут по линии бюджетов российских субъектов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Петербурге, Бухаресте, Лондоне, Бильбао, Мюнхене, Баку, Риме, Будапеште, Дублине, Копенгагене, Глазго и Амстердаме. Северная столица примет три игры групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Сборная России на турнире проведет встречи в одной группе с командами Дании, Бельгии и Финляндии. Российская команда проведет в Петербурге два матча - против бельгийцев (13 июня) и финнов (17 июня), матч с датчанами россияне пройдет 22 июня в Копенгагене.