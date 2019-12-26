Раскрыты детали сорванного перехода Роналду в «Милан»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду мог стать игроком «Милана» летом 2018-го. Но сделка сорвалась, сообщает The Sun с ссылкой на телеканал Sportitalia.

Агент Роналду Жорже Мендеш договорился с миланским клубом о трансфере игрока, и переход почти состоялся. Новый спортивный директор «Милана» отказался обеспечивать переход Роналду, таким образом сделка не состоялась.

В июле 2018-го Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» по собственному желанию. Сделка обошлась в 112 миллионов евро. По соглашению он будет играть за клуб до 30 июня 2022 года.