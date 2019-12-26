Овечкина признали лучшим левым нападающим десятилетия в NHL
Россиянин Александр Овечкин Washington Capitals возглавил список пяти лучших левых нападающих десятилетия в NHL по версии телеканала Sportsnet.
Второе место занял нападающий Boston Bruins Брэд Маршанд, третье - Тэйлор Холл (Arizona Coyotes). Четвертого места удостоился Джонни Годро (Calgary Flames), замкнул пятерку капитан Dallas Stars Джейми Бенн.
Российский хоккеист выступает за Washington Capitals с 2005 года, в прошлом году Овечкин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах NHL нападающий провел 1122 матча, в них спортсмен набрал 1247 очков (681 гол + 566 передач). Овечкин семь раз завоевывал приз Maurice 'Rocket' Richard Trophy, который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата NHL. За свою карьеру россиянин три раза становился самым ценным игроком регулярного чемпионата.
В текущем сезоне хоккеист провел 38 игр, набрав 36 очков (23+13).