Овечкина признали лучшим левым нападающим десятилетия в NHL

Российский хоккеист выступает за Washington Capitals с 2005 года, в прошлом году Овечкин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах NHL нападающий провел 1122 матча, в них спортсмен набрал 1247 очков (681 гол + 566 передач). Овечкин семь раз завоевывал приз Maurice 'Rocket' Richard Trophy, который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата NHL. За свою карьеру россиянин три раза становился самым ценным игроком регулярного чемпионата.

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