Команда Путина победила в матче Ночной хоккейной лиги

Команда Путина победила в традиционном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги.

Игра состоялась на Красной площади и завершилась со счетом 8:5. Несколько шайб записал на свой счет в том числе и российский лидер.

Путин выступил традиционно под 11 номером. В команде победителей значились министр обороны РФ Сергей Шойгу, хоккеисты Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и другие. А противостояли им бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин, Роман Ротенбрег, губернаторы Андрей Воробьев и Алексей Дюмин, музыкант Игорь Бутман и другие.