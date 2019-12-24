Дзюба признан лучшим футболистом года в России

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». В голосовании приняли участие тренеры, журналисты и болельщики.

По результатам опроса Дзюба с большим отрывом обогнал полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Третью строчку занял польский легионер московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк.

На награду могли претендовать все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, и игроки сборной России, выступающие за рубежом. Ранее ее обладателями становились Федор Смолов - в 2016 году, Куинси Промес - в 2017 и Артем Дзюба в 2018.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 19 матчей в РПЛ, забил 11 мячей и отдал девять голевых передач. На данный момент он является лучшим бомбардиром российского чемпионата.