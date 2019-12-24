В ОКР заявили, что РУСАДА отправит ответ WADA 27 декабря

РУСАДА было поручено отправить официальный ответ о несогласии с ограничениями WADA 27 декабря, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Во вторник, 24 декабря, проходит заседание исполкома ОКР, члены которого единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о запрете участвовать российским спортсменам в крупнейших соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под национальным флагом и с гимном.

«Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить РУСАДА 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением», - рассказал Поздняков.

Как пишет ТАСС, ОКР может выступить в Спортивном арбитражном суде в качестве третьей стороны, чьи интересы были также ущемлены решением WADA. По словам Позднякова, будет приложено максимальное количество усилий для того, чтобы российские спортсмены участвовали в ОИ-2020 под своим флагом.