ОКР пообещал добиться присутствия россиян на ОИ-2020 под флагом РФ

Олимпийский комитет России выступит третьим лицом в процессе WADA против российского спорта в части о нарушении олимпийской хартии. Об этом на заседании исполкома ОКР заявил его глава Станислав Поздняков.

Апелляцию России на решение всемирного антидопингового агентства рассмотрит Спортивный Арбитражный суд. Поздняков также подчеркнул, что комитет сделает все, чтобы спортсмены из РФ выступили в Токио под национальным флагом, и обеспечит им максимально комфортные условия - и в рамках подготовки к Играм, и на самих соревнованиях. При этом в ОКР убеждены, что на Олимпиаду ехать необходимо.

«Сделаем все возможное, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио с российским триколором. Я надеюсь, будет звучать победный гимн нашей страны», - заявил глава ОКР.

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от выступлений на Олимпиаде и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. То есть Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных соревнованиях.