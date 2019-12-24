Рой пчел распугал футболистов и зрителей во время матча: видео

Настоящая воздушная атака обрушилась на футболистов Танзании во время матча между командами «Янг» и «Иринг Юнайтед». На спортсменов неожиданно напал огромный рой пчел, от которых невозможно было укрыться.

Игроки, как подкошенные, стали падать на поле, а потом и вовсе, не в силах укрыться, стали спасаться бегством. Та же участь постигла и зрителей.

Правда, через некоторое время пчелы все же ретировались и полетели своей дорогой, а футболисты смогли вернуться на стадион и продолжить поединок на Кубок независимости Танзании.