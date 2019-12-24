ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что комитет приложит все усилия для того, чтобы российские спортсмены выступали на играх в Токио под национальным флагом.

«Мы категорически против того набора предписаний ограничительного характера, который одобрил исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении чистых российских спортсменов», - отметил Поздняков.

Также он подчеркнул, что комитет постарается обеспечить максимально комфортные условия для спортсменов как во время подготовки, так и на самих Олимпийских играх в Японии.

Исполком WADA 9 декабря принял ряд санкций, в ходе которых Россия была отстранена от выступлений на Олимпиаде и чемпионатах мира на 4 года.

«Чистым» спортсменам разрешается принять в них участие только под нейтральным флагом.

Российская сторона намерена подать апелляцию на это решение в Спортивный Арбитражный суд.