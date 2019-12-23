Фанаты ФК «Мальме» оставили статую Ибрагимовича без носа и мизинца

Фанаты шведского футбольного клуба «Мальме» отпили нос и мизинец на ноге у статуи экс-нападающего сборной Швеции Златана Ибрагимовича, а также же перекрасили скульптуру в серебряный. Об этом сообщает Expressen.

Поступок болельщиков многие связывают с тем, что недавно Ибрагимович стал совладельцем клуба «Хаммарбю», который является давшим соперником «Мальме».

Стоит отметить, что сам Златан - воспитанник «Мальме». Он выступал за клуб с 1999 по 2001, забив в общей сложности за команду 18 мячей.