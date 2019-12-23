Овечкин опубликовал трогательное обращение к умершему от рака фанату
Накануне юный болельщик Washington Capitals скончался после трехлетней борьбы с остеосаркомой.
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Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин попрощался с умершим от рака юным болельщиком команды.
«Сердце нашей Capitals-семьи разбито. Очень грустно было узнать, что Алекс Льюи ушел из жизни. Он был потрясающем ребенком. Своей силой он вдохновлял меня и всю команду. Моя семья будет молиться за него и за его маму с папой. Люблю тебя, брат. Я буду скучать по нашей встрече в Торонто. Покойся с миром», - написал хоккеист в Instagram.
Алекс Льюи умер 22 декабря от рака костей. В октября этого года, узнав о недуге юноши, Овечкин пригласил болельщика на матч NHL против Toronto Maple Leafs.