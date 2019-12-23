Колобков прокомментировал «завершение карьеры» Загитовой

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что имя олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой останется в истории.

Как он рассказал газете «Спорт-Экспресс», все должны уважать решение спортсменки.

«Загитова - выдающаяся спортсменка. В своей спортивной карьере она выиграла вообще все: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Ее имя останется в истории. Уверен, что она не расстанется с фигурным катанием насовсем - будет выступать в шоу, участвовать в различных мероприятиях», - отметил министр спорта.

Колобков подчеркнул, что ему хотелось бы видеть Алину Загитову и дальше на спортивных соревнованиях, однако нужно принять решение фигуристки.

«В спорте всегда наступает такой момент, что спортсмен уходит. Если Алина приняла такое решение, мы должны уважать его», - добавил он.

Стало известно, что олимпийская чемпионка будут выступать в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», премьера которого состоится в Москве 25 декабря.

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что готова приостановить карьеру и не будет участвовать в чемпионатах России и Европы в нынешнем сезоне.

Позднее фигуристка пояснила, что не собирается завершать карьеру, а будет тренироваться больше и упорнее. По ее словам, она переволновалась и не так выразилась. Несмотря на то, что спортсменка не будет участвовать в ЧР в Красноярске, как заверила сама Загитова, это не означает, что она будет «уходить».