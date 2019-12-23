16-летний полузащитник «Барселоны» забил «супергол» в стиле Ибрагимовича
Гвинейский и испанский полузащитник «Барселоны» Мориба Курума отличился впечатляющим голом в матче молодежного чемпионата Испании.
© Видео: marca.com © Фото: marca.com
16-летний полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Мориба Курума показал невероятный гол в матче молодежного чемпионата Испании, напоминающий стиль признанного шведского мастера Златана Ибрагимовича.
После передачи партнера футболист сначала обработал мяч одним касанием, затем перебросил его через защитника, после вышел один на один с вратарем и вновь перекинул мяч уже в сетку ворот.
Курума, который имеет двойное гражданство Гвинеи и Испании, в апреле продлил соглашение с каталонцами до 2022 года.