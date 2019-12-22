Овечкина выбрали капитаном Столичного дивизиона на Матч всех звезд NHL-2020

Российский хоккеист Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба NHL.

Спортивное мероприятие пройдет 24-25 января в американском Сент-Луисе. Овечкин примет в нем участие уже в восьмой раз, в качестве капитана – в третий.

Возглавлять команду Тихоокеанского дивизиона будет канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, Атлантического - чешский нападающий из «Бостона» Давид Пастрняк, Центрального - канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

На этой неделе телеканал ESPN включил Александра Овечкина в список ста лучших хоккеистов десятилетия по версии NHL. Россиянин занял третью строчку, на шестой расположился Евгений Малкин.