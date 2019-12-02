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В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка: видео

Егор Левин
02:36 02.12.2019
Огромная толпа, в которой трудно разобрать, кто есть кто, устроила побоище прямо на татами.
© Видео: VayTube0695, Youtube © Фото: VayTube0695, Youtube

В Ингушетии на турнире по боевому самбо произошла массовая драка между самими спортсменами, их тренерами и пришедшими на спортивное мероприятие болельщиками. Охрана оперативно вывела нарушителей порядка из зала, но инцидент успели снять на видео.

На кадрах видно, как огромная толпа устраивает побоище прямо на татами. Понять, что именно происходит, где на видео самбисты, где болельщики, и кто по кому бьет, достаточно сложно из-за большого количества участников драки. Ролик опубликован на Youtube.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Обращений в правоохранительные органы не поступало.

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