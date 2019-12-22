«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Английский клуб «Ливерпуль» впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. Встреча с бразильским «Фламенго» закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче принадлежал нападающему Роберто Фирмино, который также играет за национальную сборную Бразилии. Мяч в ворота соперников был забит в дополнительное время – на 99-й минуте.

В августе «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка UEFA. Победу со счетом 5:4 у «Челси» удалось вырвать после серии пенальти.