СМИ сообщили о возможном переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед». Портал Tuttomercatoweb сообщил, что 24-летний россиянин попал в сферу интересов английского футбольного гранда.

Примерная сумма трансфера Миранчука может составить около 40 миллионов евро, сообщает портал. Это на пять миллионов больше той суммы, которую заплатил французский «Монако» за приобретение еще одного игрока сборной России Александра Головина. Таким образом, в случае перехода подопечного Юрия Семина в стан «красных дьяволов», Миранчук может стать самым дорогим российским футболистом в истории.

По данным Tuttomercatoweb, «Манчестер Юнайтед» не единственный претендент на полузащитника. Интерес к нему проявляют итальянские клубы «Ювентус», «Лацио» и «Милан».

Действующий контакт Алексея Миранчука с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2021 года.