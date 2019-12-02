Суд оштрафовал два десятка фанатов после матча «Спартак - Зенит»

В Санкт-Петербурге суд наказал 19 футбольных фанатов за хулиганское поведение перед матчем «Спартак-Зенит». Каждому из них назначили штраф в размере 500 рублей.

После полуночи 1 декабря напротив метро «Волоковская» в северной столице болельщики выражались грубой нецензурной бранью, что попадает под мелкое хулиганство. Об этом в полицию сообщил неизвестный гражданин.

«При назначении наказания суд учел признание вины. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей каждому», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга.

В ночь перед матчем «Спартак-Зенит» во время рейдов в отделения полиции доставили порядка 200 футбольных болельщиков. Встреча московской и петербургской команды закончилась в пользу последней – единственный мяч в ворота своей команды забил защитник «Спартака» Илья Кутепов.