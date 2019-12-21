Фристайлистка Демидова принесла России первую в истории победу в хаф-пайпе
Спортсменка выиграла с результатом 92,50 балла.
© Фото: Ren Chao, Globallookpress
Российская фристайлистка Валерия Демидова заняла первое место в дисциплине «хаф-пайп» на этапе Кубка мира, который прошел на китайском горнолыжном курорте «Сикрет Гарден».
Девятнадцатилетняя спортсменка завоевала золотую медаль, получив 92,50 балла. Ее победа в этой дисциплине стала первой в истории для представительниц России.
Второе место досталось фристайлистке из Канады Рейчел Каркер, третье – у китаянки Ли Фанхуэй.