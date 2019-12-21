«Зачем народ смешить»: Лебедев планирует завершить карьеру боксера

Российский боксер Денис Лебедев планирует завершить спортивную карьеру. Об этом он заявил после проведенного поединка с южноафриканцем Табисо Мчуну.

Россиянин уступил в борьбе за чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе. После поражения единогласным решением судей Лебедев высказался о своем спортивном будущем в пессимистичном ключе.

«Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать карьеру. Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать. Реванш? Зачем народ смешить», - цитирует РИА Новости слова российского боксера.

Ранее Лебедев победил американца Майка Уилсона. Поединок, состоявшийся в Монако, продлился всю дистанцию, и по итогам судьи отдали победу россиянину. Для американца поражение стало первым в боксерской карьере.