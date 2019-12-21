Саид Нурмагомедов впервые проиграл на турнире UFC

Саид Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля, потерпел первое поражение в UFC. Это произошло в южнокорейском Пусане, где россиянин принял участие в турнире UFC Fight Night 165. Против Нурмагомедова выступал бразильский спортсмен Раони Барселос.

Сватка двух бойцов продолжалась три раунда и завершилась победой бразильца, единогласное решение приняли все трое судей – 30:27, 29:28, 29:28.

Для Саида Нурмагомедова это поражение стало первым в турнирах под эгидой UFC и вторым за карьеру в ММА. Его визави Барселос имеет в своем активе 15 побед при одном поражении в смешанных единоборствах.