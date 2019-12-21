Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Юрий Пшеничников

Победитель первенства Советского Союза по футболу 1970 года в составе московского ЦСКА Юрий Пшеничников ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы красно-синих.

«Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича», - сказано в Twitter армейцев.

О том, что стало причиной смерти футболиста, пока информации нет.

Юрий Пшеничников являлся обладателем приза лучшему вратарю 1968 года. Он играл за ЦСКА с 1968 по 1971 год. Футболист 19 раз участвовал в матчах за сборную СССР и занял четвертое место на чемпионате Европы 1968 года.