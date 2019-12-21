СК: Родченков вносил изменения в базу данных Московской лаборатории

Следственный комитет России получил доказательства вмешательства бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в электронную базу для искажения данных допинг-проб спортсменов. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она отметила, что в январе и апреле 2019 года иностранным экспертам были переданы свыше 5 тысяч проб спортсменов. Копии электронных файлов по результатам комплексной компьютерно-технической судебной экспертизы оказались подлинными. Кроме того, изменения в них не вносились.

Также сотрудники СК выяснили, что прежнее руководство Антидопингового центра в 2015-2016 годах удаленно посещало электронную базу LIMS, в которой содержится информация о результатах анализа проб спортсменов с зарегистрированных в США и Германии ip-адресов.

Из-за манипуляций с допинг-пробами исполком WADA 9 декабря решил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года.

«В настоящее время ВАДА заявляет о манипуляциях в 2018-2019 годах с данными, хранившимися на серверах и приборных компьютерах Московской антидопинговой лаборатории, которые находились в лаборатории, и доступ к ним для сотрудников лаборатории не мог быть ограничен в связи с ее постоянным функционированием», - говорится на сайте СК.

Все это, как считают следователи, свидетельствует о намеренном искажении бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым базы данных.

Также, у СК РФ есть информация, что Родченков передал WADA альтернативный вариант экземпляра электронного архива. Однако заявлять, что данные, которые там хранятся, истинны – нельзя.

Петренко добавила, что иностранные партнеры не дают российским следователям провести экспертизы переданной Родченковым версии электронной базы LIMS. Также они не разрешают России допрашивать бывшего главу московской антидопинговой лаборатории по видеосвязи.