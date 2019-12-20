Лучшие игроки десятилетия: два россиянина попали в топ-6 NHL

Два россиянина попали в шестерку лучших игроков Национальной хоккейной лиги за прошедшее десятилетие. Рейтинг опубликовал телеканал ESPN.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял третье место, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин – шестое.

На первой строчке расположился канадец Сидни Кросби, играющий за «Питтсбург», на второй – также представитель Канады из «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

В список ста сильнейших хоккеистов NHL, помимо Овечкина и Малкина, вошли еще восемь россиян: Павел Дацюк, Никита Кучеров, Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Андрей Василевский, Илья Ковальчук, Александр Семин.

При составлении рейтинга учитывались индивидуальные и командные успехи спортсменов, начиная с 2009 года. Медиахолдинг выбирал из 2196 полевых игроков и 229 вратарей.