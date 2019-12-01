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Овечкин стал первым среди европейцев в НХЛ по количеству хет-триков

Дарья Михалина
09:43 01.12.2019
В минувшем матче россиянин оформил свой 24-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге.
Овечкин стал первым среди европейцев в НХЛ по количеству хет-триков
© Фото: Randy Litzinger, Icon Sportswire, Globallookpress

Хоккейная команда Washington Capitals обошла Detroit Red Wings в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2.

Три шайбы за Washington Capitals забросил капитан клуба Александр Овечкин. Кроме того, он отличился и голевой передачей.

Оформив 24-й хет-трик в НХЛ, россиянин вышел на первое место по их количеству среди европейских хоккеистов. Овечкин также вошел в топ-10 по количеству хет-триков среди всех игроков хоккейной лиги.

Сейчас лидером рейтинга является Уэйн Гретцки, напоминает «Спорт-Экспресс».

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