Овечкин стал первым среди европейцев в НХЛ по количеству хет-триков
В минувшем матче россиянин оформил свой 24-й хет-трик в Национальной хоккейной лиге.
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Хоккейная команда Washington Capitals обошла Detroit Red Wings в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2.
Три шайбы за Washington Capitals забросил капитан клуба Александр Овечкин. Кроме того, он отличился и голевой передачей.
Оформив 24-й хет-трик в НХЛ, россиянин вышел на первое место по их количеству среди европейских хоккеистов. Овечкин также вошел в топ-10 по количеству хет-триков среди всех игроков хоккейной лиги.
Сейчас лидером рейтинга является Уэйн Гретцки, напоминает «Спорт-Экспресс».