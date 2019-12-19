МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады-2012

Украинский штангист Алексей Торохий, получивший золотую медаль на Олимпийских играх в 2012 году, обязан вернуть полученную за победу награду, а его олимпийский результат будет аннулирован. Об этом сообщил Международный Олимпийский комитет (МОК), опубликовав свое решение на официальном сайте.

Украинский атлет был временно отстранен от соревнований еще в 2012 году в Лондоне, после перепроверки допинг-проб. В среду, 18 декабря, Торохий был дисквалифицирован на два года из-за положительного теста на запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон.

В сообщении МОК говорится, что будут аннулированы результаты спортсмена не только на Олимпиаде, а за период с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Также будут проводиться повторные анализы образцов Игр в Лондоне, пока не будет достигнут срок исковой давности. Он наступит в 2020 году. Национальный Олимпийский комитет Украины обязан обеспечить выполнение решения МОК.