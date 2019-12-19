Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин». На этом посту он сменил Романа Шаронова, который покинул расположение команды 16 декабря. На официальном сайте команды сообщается, что специалист подписал контракт на пять лет.

В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

После заявления Слуцкого о завершении тренерской карьеры в «Витессе» журналисты предположили скорое возвращение футбольного специалиста в Россию. В прошедшем сезоне в национальном чемпионате «Витесс» занял пятое место. Ранее для наставника провели экскурсию по домашнему стадиону «Рубина» и познакомили его с клубной инфраструктурой.

В России Слуцкий известен своей работой в «Уралане», «Динамо», «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, а также с национальной командой.