Колобков поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить санкции, вынесенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«На мой взгляд, это правильно», - приводит слова министра ТАСС.

Дело для оспаривания планируется передать на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Решение об этом было принято 19 декабря на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА.

Напомним, ранее в WADA признали РУСАДА не соответствующим кодексу. Такое решение означает, что в ближайшие четыре года Россия не сможет участвовать в крупных международных турнирах, а также в Олимпиадах и чемпионатах мира.