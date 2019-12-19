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Путин заявил, что решение WADA по РУСАДА не соответствует здравому смыслу

Ян Брацкий
12:35 19.12.2019
Президент России завил о недопустимости коллективной ответственности спортсменов за ошибки недобросовестных атлетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Решение WADA в отношении РУСАДА и российских спортсменов не соответствует здравому смыслу и международному праву. Такую характеристику вердикту международных спортивных функционеров дал Владимир Путин.

«Решения, связанные с допингом, уже были приняты на прошлой олимпиаде, где наши атлеты выходили под нейтральным флагом. Теперь за то же самое нас наказывают еще раз. Никогда в истории человечества, ни в одной правовой системе подобного не было. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то конкретно виноват и в чем-то уличен – это естественно и справедливо. Если подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, то как можно их наказывать за чьи-то ошибки», - завил Путин.

Глава государства считает, что очередной допинговый скандал используется для отстранения сильнейших российских атлетов от соревнований носит откровенно политизированный характер.

Владимир Путин напомнил о положениях олимпийской хартии, согласно которой страна, к национальному олимпийскому комитету которой нет претензий, должна выступать под национальным флагом. Таким образом, по словам российского лидера, решение WADA противоречит олимпийской хартии.

Девятого декабря исполком Всемирного антидопингового агентства признал РУСАДА не соответствующим их кодексу. Это означает, что в ближайшие четыре года Россия не сможет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать у себя крупные международные турниры.

«Чистые» российские спортсмены, которые докажут, что не употребляли допинг, выступать все же смогут, но под нейтральным флагом и без гимна.

Поводом новых подозрений в адрес спортсменов от РФ стали якобы манипуляции с данными московской лаборатории после Олимпиады в Южной Корее.

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