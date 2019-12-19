Роналду сравнил себя с Джорданом

Нападающий сборной Португалии по футболу и главный форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя со знаменитым баскетболистом Майклом Джорданом на своей странице в Instagram.

Накануне «Ювентус» в рамках 17-го тура итальянского футбольного чемпионата встретился с «Сампдорией» и одолел ее со счетом 2:1. Победный гол на счету звездного португальца, который отправил мяч в сетку подпрыгнув на 71 сантиметр.

Эксперты, которые уже изучили видео в многочисленных ракурсов, отметили, что во время удара головой, спортсмен находился на высоте 256 сантиметров от поля.

Майкл Джордан – живая легенда профессионального баскетбольного клуба «Чикаго-Буллз». За свои невероятные прыжки и способность надолго «зависать» в воздухе Джордан получил неофициальное прозвище «Его воздушество».