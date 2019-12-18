В Шереметьево встретили юниорскую сборную по хоккею

В аэропорту Шереметьево встретили юниорскую сборную России по хоккею, которая в понедельник, 16 декабря, стала победителем Мирового кубка вызова, прошедшего в Канаде.

В финале наши 18-летние игроки одолели хозяев, сборную востока Канады, со счетом 2:1. Это первая победа российской команды на турнире за всю его историю.

«Эмоции, конечно, положительные. Выиграть всегда приятно. Это такой небольшой шаг перед Чемпионатом мира», - поделился впечатлениями вратарь юниорской сборной Егор Васюков.

Главный тренер хоккеистов Сергей Голубович отметил, что эта победа является хорошим опытом не только в преддверии Чемпионата мира.

«Они уже почувствовали, что такое международный опыт с более старшими ребятами. Это дорогого стоит», - подчеркнул Голубович.

Чемпионат мира среди игроков не старше 18-ти лет пройдет в апреле в США. Сборная России не выигрывала этот турнир 13 лет.