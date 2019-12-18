Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Павлюченко оценил шансы российской сборной на Евро-2020

Анна Касаткина
03:34 18.12.2019
По словам футболиста, не исключено, что команде удастся выйти на первое место в группе.
Павлюченко оценил шансы российской сборной на Евро-2020
© Фото: Dmitry Golubovich globallookpress

Футболист Роман Павлюченко рассказал о перспективах российской сборной на чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Спортсмен считает, что предстоящий турнир будет похож на Евро-2008.

«Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать», - заявил он.

Павлюченко добавил, что сборная должна «спокойно выходить» в плей-офф со второго места. Не исключено, по его словам, что команде удастся обыграть и Бельгию и занять первое место в группе.

«Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам», - сказал экс-игрок сборной «Известиям».

Ранее ключ к успеху российской команды на чемпионате назвал спортивный журналист Александр Львов. Эксперт высоко оценил роль болельщиков в победах игроков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.12.2019, 02:13
Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Дата17.12.2019, 19:49
Военнослужащие РФ и Индии выбили «террористов» из захваченного города на учениях «Индра - 2019»
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата17.12.2019, 17:31
«Деривация-ПВО» может получить искусственный интеллект
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:28 В стране и мире
Лавров назвал условие для «нового старта» отношений с Евросоюзом
04:26 В стране и мире
Видео
Один из первых: легендарному космонавту Борису Волынову исполнилось 85 лет
04:02 В стране и мире
Условия жестче: организатора теракта в петербургском метро перевели в другое СИЗО
03:54 В стране и мире
В Росатоме рассказали об испытаниях противоаварийного топлива для АЭС
03:34 Спорт
Павлюченко оценил шансы российской сборной на Евро-2020
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Бронзит оценил шансы получить премию «Оскар»
Видео
Перцовый баллончик против швабры: противостояние грабителя и сотрудницы АЗС под Новосибирском попало на видео
Ученые решили еще одну загадку острова Пасхи
Видео
Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео
Видео
Отец представляется полковником ГРУ: раскрыты подробности жизни семьи из «дома ужасов» под Гатчиной
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.