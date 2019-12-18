Павлюченко оценил шансы российской сборной на Евро-2020

Футболист Роман Павлюченко рассказал о перспективах российской сборной на чемпионате Европы по футболу в 2020 году. Спортсмен считает, что предстоящий турнир будет похож на Евро-2008.

«Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать», - заявил он.

Павлюченко добавил, что сборная должна «спокойно выходить» в плей-офф со второго места. Не исключено, по его словам, что команде удастся обыграть и Бельгию и занять первое место в группе.

«Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам», - сказал экс-игрок сборной «Известиям».

Ранее ключ к успеху российской команды на чемпионате назвал спортивный журналист Александр Львов. Эксперт высоко оценил роль болельщиков в победах игроков.