В России ограничат стоимость отелей на время ЧЕ-2020 в Петербурге

Российское правительство хочет ограничить цены на гостиницы в Санкт- на время проведения чемпионата Европы по футболу летом 2020 года. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указаны максимальные цены на номера различных категорий в гостиницах и хостелах. Самый бюджетный вариант обойдется футбольному болельщику в 1 тысячу рублей. За эти деньги он сможет снять на сутки койко-место в хостеле. За одноместный или двухместный номер в гостинице «без звезд» придется заплатить 5 тысяч рублей.

Стоимость стандартного номера в трехзвездочной гостинице не будет превышать 15 тысяч рублей, а «люкс» и «студия» - 20 тысяч рублей, номера высшей категории повышенной комфортности - 30 тысяч рублей.

Самая высокая цена установлена для номеров «апартамент» и «сюит» повышенной комфортности высшей категории в пятизвездочных гостиницах – 525 тысяч рублей.

В документе уточняется, что ограничения стоимости гостиничных номеров начнут действовать - за 10 календарных дней до даты проведения первого матча (3 июня 2020 года) и заканчиваться через 10 календарных дней после проведения последнего матча (13 июля 2020 года).

Ранее сообщалось, что для национальной сборной по футболу разработана уникальная форма. Первый вариант был представлен месяцем ранее, но не нашел позитивного отклика, в том числе и у игроков, из-за нестандартного расположения цветов российского флага.