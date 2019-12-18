Игроки сборной России по футболу получат уникальную форму. Первую игру в ней спортсмены проведут уже в наступающем году.

Предыдущий вариант формы был представлен месяцем ранее, но не нашел позитивного отклика даже у самих игроков из-за нестандартного расположения цветов российского флага. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова, комплекты новой формы «индивидуальны и уникальны».

Ранее спортивный эксперт рассказал о главном ключе сборной к победе на Евро - 2020. По мнению спортивного обозревателя Александра Львова, команда выйдет из группы благодаря тренерскому штабу, своей собранности и своим болельщикам.