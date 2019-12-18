Церемония открытия ЧЕ-2020 по футболу в Петербурге состоится на Дворцовой площади

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге состоится на Дворцовой площади и станет подарком всем любителям этого вида спорта. С таким заявлением выступила вице-премьер Российской Федерации и председатель координационного совета по подготовке и проведению матчей ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге Ольга Голодец.

Жители и гости Северной столицы смогут увидеть на отечественном футбольном поле игру национальной команды, а также главных звезд сборной Бельгии и Финляндии. Игры состоятся 13, 17, 22 июня и 3 июля.

Ранее в Санкт-Петербурге торжественно открыли часы обратного отсчета времени до старта футбольного чемпионата Европы. Мероприятие состоялось на Большой Морской улице, где и у становили конструкцию, которая представляет из себя большую тумбу с циферблатом, над которым расположена электронная панель. Помимо информации о начале состязаний на нее выводится температура воздуха в Санкт-Петербурге.

В церемонии открытия часов приняли участие экс-футболисты сборной России Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев, а также главная надежда российских болельщиков Артем Дзюба. Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы.