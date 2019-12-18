Путин наградил Колобкова Орденом Александра Невского за проведенный ЧМ по футболу

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу министерства спорта Павла Колобкова Орденом Александра Невского. Так глава государства отметил заслуги чиновника в деле организации и проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России за особые заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю службу и высокие результаты, достигнутые при ее исполнении.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Страну посетили десятки тысяч иностранных гостей. Большинство из них отметили высокий уровень организации спортивного мероприятия мирового масштаба, удобство стадионов и другой инфраструктуры, доброжелательное отношение со стороны россиян и силовиков. По оценкам международных спортивных аналитиков и экспертов, Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу.