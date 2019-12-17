В Токио открылась презентация матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

В Токио открылась презентация «Россия 2020. ЕВРО в подарок», посвященная матчам Чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге и введению электронных виз в регионах страны. На открытии особое внимание уделили сотрудничеству РФ и Японии в сфере туризма.

Заведующий консульским отделом посольства России Александр Бондаренко отметил, что стоит задача увеличить туристический поток между двумя странами к 2023 году до 400 тысяч человек.

«В прошлом году, а он стал рекордным, объем взаимных обменов составил около 220 тысяч. Мы очень рассчитываем, что те мероприятия, в том числе матчи чемпиона Европы по футболу, послужат важной вехой во взаимных туристических обменах», - цитирует слова Бондаренко РИА Новости.

В ответ заместитель главы Агентства по туризму Японии Сусуму Като пояснил, что в стране открылся сайт Find Russia, на котором размещается туристическая информация о России. Он подчеркнул, что Япония со своей стороны сделает все возможное для поставленной цели.

Презентацию в Токио проводит Федеральное агентство по туризму при поддержке Россотрудничества, оргкомитета УЕФА ЕВРО-2020 и всемирной туристкой организации UNWTО. Заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев ранее отмечал, что электронные визы и чемпионат Европы по футболу выступают доказательством гостеприимства России и ее своеобразным знаком качества в сфере туризма на международной арене.