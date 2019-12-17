Мастерство и воля к победе: во Владикавказе прошел чемпионат по армейскому рукопашному бою

Во Владикавказе завершился десятый чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по армейскому рукопашному бою. Военнослужащие боролись за право войти в армейскую сборную в поединках по семи весовым категориям.

В соревнованиях выступили около ста участников из республик Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия и Южная Осетия. Спортсмены состязались в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после шести штрафных очков.

«Каждый бой проходил в упорной борьбе. Участники показывали незаурядное мастерство, красивые комбинации ударов, спортивный характер и волю к победе. Несколько поединков окончились нокаутами», – рассказал помощник командующего 58-й общевойсковой армии по физической подготовке подполковник Рубен Азадьянц.

Победителем чемпионата среди мотострелковых соединений стала команда мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Чечне. Во второй категории подразделений, которыми являются части видов и родов войск, победила команда ракетного соединения 58-й армии ЮВО в Северной Осетии.

Победителей состязаний наградили ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы представят общевойсковую армию на этапе чемпионата ЮВО.