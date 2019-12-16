Юниорская сборная РФ по хоккею впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная РФ впервые стала обладателем Мирового кубка вызова по хоккею. Соревнования проходили в канадском Доусон-Крике.

В нем принимали участие хоккеисты младше 18 лет из России, а также юниорские сборные из США, Чехии и Канады.

В финале российским спортсменам удалось одержать победу над сборной «Канада-Восток». Состязание завершилось со счетом 2:1.

«Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан голкипер Егор Гуськов, отразивший 37 бросков», - говорится в сообщении Федерации Хоккея РФ.

Побороться за бронзу пришлось американцам и чехам. В результате победа досталась сборной Чехии - игра завершилась с тем же счетом 2:1.

Юниорская сборная РФ ранее ни разу не выигрывала Мировой кубок вызова. Соревнования проводятся с 2006 года. Ранее наша команда занималась трижды второе место, и четырежды - третье.