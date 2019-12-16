Агент Ковальчука раскрыл подробности расторжения контракта с Los Angeles Kings

Los Angeles Kings, клуб Национальной хоккейной лиги (NHL), выставил россиянина Илью Ковальчука на драфт отказов, о чем сообщается на сайте команды. Ничего страшного не случилось, это нормальная практика, заявил «Звезде» агент Юрий Николаев.

«Ничего не случилось. По моей информации, контракт расторгнут по обоюдному согласию. На сегодняшний день он неограниченно свободный агент», - пояснил Юрий Николаев.

Напомним, что нападающий Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с Los Angeles Kings летом 2018 года. Однако россиянин не показал ожидаемых от него результатов. За последние четыре матча форвард смог записать на свой счет всего одну результативную передачу. За 16 матчей регулярного чемпионата NHL он набрал всего 9 очков (3 шайбы 6 передач), при показателе полезности «-10».

После расторжения контракта по обоюдной договоренности и став неограниченно свободным агентом, Илья волен принимать любые решения сам, поясняет агент Николаев.

«Никаких секретов нет. Просто есть определенная формула, по которой он должен был получить бонус. Сегодня он его получил. По обоюдному согласию расторгнут договор. Илья сейчас ведет переговоры с новым клубом. Не буду говорить с каким, это не российский клуб», - рассказал Юрий Николаев.

Он уточнил, что хоккеист продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.