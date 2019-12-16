Опубликованы результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Обнародованы итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, прошедшей 16 декабря в Швейцарии. Первые матчи пройдут 20 февраля 2020 года.

По итогам жеребьевки состоятся следующие матчи: английский «Вулверхэмптон» сыграет с испанской «Эспаньолой», «Спортинг» из Португалии – с командой «Истанбул Башакшехир» из Турции, «Хетафе» из Испании – с голландским «Аяксом», германский «Байер» проведет игру против португальского «Порту».

Также в процессе жеребьевки образовались такие пары, как «Копенгаген» - «Селтик», АПОЭЛ - «Базель», «ЧФР Клуж» - «Севилья», «Олимпиакос» - «Арсенал», «АЗ Алкмар» - ЛАСК, «Брюгге» - «Манчестер Юнайтед» и другие. Полный список команд опубликован на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

Ответные матчи состоятся 27 февраля 2020 года. Российские футбольные клубы не попали в 1/16 турнира.

В общей сложности, в жеребьевке приняли участие 12 победителей групп Лиги Европы, 12 обладателей вторых мест и 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе.