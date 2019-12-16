Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Стали известны все восемь пар участников 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. До этой стадии турнира добрались по четыре испанских и английских клубов, по три итальянских и немецких, а также четыре команды из Франции.

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Согласно жеребьевке, сеяные команды проведут ответные матчи 1/8 финала на своем поле. На этой стадии турнира не могли встретиться клубы из одной страны и клубы, которые до этого играли в одной группе. Специалисты отмечают любопытную деталь - впервые в истории в плей-офф футбольной Лиги чемпионов вышли представители топ-5 европейских чемпионатов.

По итогам предыдущих встреч стало ясно, что ни один российский клуб не прошел в 1/8 турнира и не сыграет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Первые матчи плей-офф состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные – 10, 11, 17 и 18 марта. Телевизионные трансляции будут стартовать в 23.00 по московскому времени. Жеребьевка участников четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов состоится 20 марта.