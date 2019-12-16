СМИ: Зозуля расплакался после оскорблений фанатов

Украинский футболист Роман Зозуля, который выступает за испанский клуб «Альбасете» расплакался в раздевалке из-за оскорбительных слов болельщиков. Об этом сообщил вице-президент ФК Виктор Варела, передают «Известия».

Дело в том, что во время матча «Альбасете» против «Райо Вальекано» в ходе первого тайма фанаты хозяев начали выкрикивать оскорбления в адрес украинского нападающего. Болельщики называли Романа Зозулю нацистом.

Арбитр принял решение прервать матч.

Футболист Роман Зозуля в 2017 году на правах аренды был передан «Райо». Однако спортсмена сразу вытеснили из команды, припомнив ему поддержку националистов, воюющих в Донбассе.

После этого украинский футболист перешел в «Альбасете».