РФС намерена продлить контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время намерен достигнуть договоренности о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который истекает летом 2020 года.

Как сообщил президент РФС Александр Дюков, Черчесов получил предложение о новом контракте и обдумывает его.

«Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», - заявил Дюков после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года в Бухаресте.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году сборная под его руководством до четвертьфинала домашнего ЧМ, а осенью этого года вышла в финал ЧЕ 2020 года.