РФС намерена продлить контракт с Черчесовым
Нынешнее соглашение тренера главной сборной России истекает летом 2020 года.
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Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время намерен достигнуть договоренности о продлении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, который истекает летом 2020 года.
Как сообщил президент РФС Александр Дюков, Черчесов получил предложение о новом контракте и обдумывает его.
«Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности», - заявил Дюков после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года в Бухаресте.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году сборная под его руководством до четвертьфинала домашнего ЧМ, а осенью этого года вышла в финал ЧЕ 2020 года.