Скончался один из лучших белорусских хоккеистов Владимир Цыплаков

Знаменитый хоккеист, один из первых белорусов в Национальной хоккейной лиге (NHL) Владимир Цыплаков скончался в возрасте 50 лет, сообщает портал belarushockey.com.

За свою спортивную карьеру Цыплаков дважды выступал на Олимпийских играх, шесть раз на Чемпионатах мира и трижды был удостоен титула лучший хоккеист Белоруссии.

Он провел 349 матчей в составе клубов NHL «Лос-Анджелес Кингз» и «Баффало».

После завершения карьеры в 2005 году хоккеист работал тренером.