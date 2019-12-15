58-летняя кикбоксер отправила в нокаут молодую соперницу

В Канзасе на турнире по ММА Shamrock FC 326 Лаура Ли Джонс, 58-летняя кикбоксер, нокаутировала в первом раунде молодую соперницу Рэй Остемповски. Видео поединка было опубликовано на официальной странице организации в Twitter.

На кадрах видно, как Лаура Ли Джонс проводит серию точных и мощных ударов, после чего судье приходиться вмешаться и остановить ход поединка.

В результате боя победу одержала Лаура Ли Джонс.